السلطات المصرية تمدد إجراءات العزل في البلاد حتى نهاية شهر رمضان

أعلن رئيس الوزراء المصري ​مصطفى مدبولي​، "استمرار الإجراءات الاحترازية وحظر التجوال، بنفس المواعيد حتى نهاية شهر رمضان المبارك"، مؤكدًا أن "الحكومة اتخذت كافة الإجراءات التي تقدر عليها للسيطرة على انتشار ​فيروس كورونا​".

وشدد مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر ​مجلس الوزراء المصري​، على أن "الدولة كانت حريصة على تأخير تفشى المرض وهو ما دفعها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة"، موضحًا أن "أرقام الإصابات بكورونا حتى الآن في نطاق السيطرة".

كما أفاد بأن "الحكومة ستقر قبل نهاية شهر رمضان كافة الإجراءات التي سيتم اتباعها، مع فرض عقوبات على أي مخالفة لهذه الإجراءات"، لافتًا إلى "الجهود المبذولة من جانب كافة أجهزة الدولة المعنية، لعودة العالقين المصريين فى الخارج". ونوّه بأن "اليومين الماضيين فقط شهدا عودة ما يزيد على 1100 مواطنين مصريين من ​الكويت​".