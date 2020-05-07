اجراء فحص الـ PCR للبنانيين العائدين عند معبر العبودية

بدأت قبل ظهر اليوم، عملية اجراء فحوصات الـPCR الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد عند معبر العبودية الحدودي الشرعي شمالا مع سوريا، للبنانيين الراغبين بالعودة الى لبنان، في المرحلة الثانية المقرة، في اطار الخطة التي اقرها المجلس الاعلى للدفاع، بإشراف الامن العام، وحضور فريق طبي، وتمريضي من وزارة الصحة المكلف بأخذ العينات، ونقلها الى مختبرات المستشفى الحكومي في طرابلس، بحضور رئيس مركز طبابة محافظة عكار الدكتور حسن شديد، وفريق من وحدة الترصد الوبائي في طبابة قضاء عكار، وفريق من الصليب الاحمر.
وقد تم اتخاذ تدابير مشددة عند نقطة العبودية، حيث تم استقدام عدة حافلات من النقل المشترك لتأمين نقل اللبنانيين العائدين الى الاماكن التي تم تخصيصها لهم للحجر الوقائي بانتظار صدور النتائج المخبرية لعيناتهم.
ومن المقرر ادخال 100 شخص عبر هذا المعبر الشرعي الحدودي البري مع سوريا.
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