افتتاح وحدة الأمراض المعدية بمستشفى "اللبناني الجعيتاوي" برعاية قائد الجيش

احتفل المستشفى "اللبناني الجعيتاوي" الجامعي بإفتتاح قسم الأمراض المعدية برعاية وحضور قائد الجيش العماد جوزيف عون وعقيلته نعمت، بحضور راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر، ممثلي شركة "Murex" ميشال حلو وندى صفا، التي قدمت هبة مالية لتأهيل وتجهيز المركز بأحدث المعدات، إضافة إلى عدد من الفعاليات والعاملين بالمشفى.
وبعد جولة في القسم، تم فيه شرح مفصل عن طريقة العمل في الوحدة من قبل رئيس الوحدة البروفسور نسناس ومدير المستشفى البروفسور بطرس يارد، أزاح العماد جوزيف عون، وممثلي شركة "موركس" والرئيسة العامة والإدارة بإزاحة الستارة عن اللوحة التذكارية، مهنئًا القيّمين على المستشفى بهذا الإنجاز، وشاكرًا شركة "موركس" التي تبرعت بتكاليف القسم.
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