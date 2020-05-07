الجيش: توقيف 247 شخصا لتورطهم بجرائم متعددة خلال شهر نيسان

أعلنت ​قيادة الجيش​ ​مديرية التوجيه​ أنه "نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر نيسان المنصرم، تم توقيف 247 شخصاً من جنسيات مختلفة، لتورّطهم في جرائم متعدّدة، منها الإتجار ب​المخدرات​ والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية، وقد شملت المضبوطات 31 سلاحاً حربياً من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعدداً من الآليات والدرّاجات النارية ومراكب ​الصيد​، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة ​الاتصالات​"، مشيرة الى انه "تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم".

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