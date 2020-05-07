أوقفت مديرية البقاع الإقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة، بالتنسيق مع النيابة العامة الإستئنافية في البقاع ووزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية، السوريين ح.ج و خ.س اللذين يستثمران ملحمتين الأولى في بلدة تعلبايا والثانية في محلة الدلهمية في البقاع الاوسط، وختمتهما بالشمع الأحمر، لعدم استيفائهما الشروط الصحية والقانونية وإقدام أحدهما على بيع لحوم مجلدة في ملحمته على أنها لحوم طازجة.
كما أوقفت السوري ع.ت لإقدامه في أحد مستشفيات البقاع الغربي على تخدير المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية بدلا من أطباء البنج الذين يعملون في هذه المستشفيات وبطلب منهم، مقابل تقاضيه إكراميات منهم عن عمله هذا.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف سوريين بقاعا وختم ملحمتيهما بالشمع الاحمر وثالث لتخديره مرضى بدلا من أطباء البنج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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