توقيف سوريين بقاعا وختم ملحمتيهما بالشمع الاحمر وثالث لتخديره مرضى بدلا من أطباء البنج

أوقفت مديرية ​البقاع​ الإقليمية في ​المديرية العامة لأمن الدولة​، بالتنسيق مع ​النيابة العامة​ الإستئنافية في البقاع و​وزارة الزراعة​ - مديرية الثروة الحيوانية، السوريين ح.ج و خ.س اللذين يستثمران ملحمتين الأولى في بلدة ​تعلبايا​ والثانية في محلة الدلهمية في ​البقاع الاوسط​، وختمتهما بالشمع الأحمر، لعدم استيفائهما الشروط الصحية والقانونية وإقدام أحدهما على بيع لحوم مجلدة في ملحمته على أنها لحوم طازجة.

كما أوقفت السوري ع.ت لإقدامه في أحد مستشفيات ​البقاع الغربي​ على تخدير المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية بدلا من أطباء البنج الذين يعملون في هذه ​المستشفيات​ وبطلب منهم، مقابل تقاضيه إكراميات منهم عن عمله هذا.