الطبش: خطّة الحكومة تسرق الناس مرتين ولا معيار فيها يراعي المواطنين

أشارت النائب رولا الطبش إلى أن "أحداث 7 أيّار محطة سوداء في تاريخ لبنان وحزب الله، وهو يوم العار الأكبر"، لافتةً إلى أن "رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري يحاول دائمًا ألا يشعل الفتنة الطائفية أو المذهبية، وألا يولد نزاعات جديدة ولكن لا يمكن نسيان ما حصل".
ولفتت الطبش، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "الحريري كان واضحًا أننا أمام واقع جديد، وبما أننا أصبحنا في المعارضة فإننا نجري إعادة دراسة وتقييم لكلّ المرحلة السابقة".
وفيما يتعلق بخطة الحكومة، نوّهت الطبش بأن "عناوين الخطّة جميلة ورنّانة ولكن لا إصلاحات فيها، وهي تضرب القطاع الخاص ولم تعالج العديد من المشاكل المالية والاقتصادية والاجتماعية".
كما شددت على أن "خطّة الحكومة تسرق الناس مرتين وتقوم على أرقامٍ فقط ولا معيار فيها يراعي المواطنين، فدائماً المصارف والناس هما "كبش المحرقة".
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