دريان التقى كوبيش وبحث معه في الشؤون اللبنانية والعربية

التقى مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ​يان كوبيش​ وجرى البحث في الشؤون اللبنانية والعربية.

كما التقى المفتي دريان النائب ​نهاد المشنوق​ وجرى التداول باخر المستجدات على الساحة اللبنانية، وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى ان التشاور تمحور حول موضوع قانون ​العفو العام​.

واكد دريان على أن هيئة رعاية ​السجناء​ وأسرهم في دار الفتوى تقوم بتفعيل عملها لتخفيف معاناة السجناء وتلبية حاجاتهم والتعاون مع الجهات المختصة لصياغة قانون العفو العام والشامل وضمان الحقوق الإنسانية لكافة المساجين وخاصة ما يطلق عليهم الإسلاميين والذين لا زالوا على ذمة التحقيق منذ سنوات ولم يحاكموا حتى الآن، املا من الجهات المعنية المسارعة لإنجاز قانون العفو العام.