أفادت معلومات للـLBCI أن "وزارة الطاقة راسلت هيئة القضايا في وزارة العدل مطالبة بالإدعاء أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان على جميع الذين ادعت عليهم القاضية غادة عون وبتعويضات مالية كعطل وضرر عن الخسائر التي الحقها الفيول المغشوش بمعامل الكهرباء".
وأشارت المعلومات الى ان هذا الطلب يشمل الإدعاء بجرائم المتعلقة بهدر المال العام.
كانت هذه تفاصيل خبر LBC: وزارة الطاقة طلبت من وزارة العدل الادعاء على جميع الذين إدعت عليهم القاضية عون بقضية الفيول المغشوش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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