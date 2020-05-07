LBC: وزارة الطاقة طلبت من وزارة العدل الادعاء على جميع الذين إدعت عليهم القاضية عون بقضية الفيول المغشوش

أفادت معلومات للـLBCI أن "​وزارة الطاقة​ راسلت هيئة القضايا في ​وزارة العدل​ مطالبة بالإدعاء أمام قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان​ على جميع الذين ادعت عليهم القاضية ​غادة عون​ وبتعويضات مالية كعطل وضرر عن الخسائر التي الحقها ​الفيول​ المغشوش بمعامل ​الكهرباء​".

وأشارت المعلومات الى ان هذا الطلب يشمل الإدعاء بجرائم المتعلقة بهدر ​المال​ العام.