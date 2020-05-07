جعجع: حزب الله جزء أساسي من المشكلة وليرفع يده عن حلفائه الفاسدين

اعتبر رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ أن "هناك العديد من الخطط الإصلاحية والمشكلة ليست بالخطط إنما بالتنفيذ لذلك على ​الحكومة​ ان تبدأ بالتنفيذ لنؤيد أو لا نؤيد الخطة، ويجب ان تستعيد ​الدولة​ حدّاً أدنى من الثقة وهذه لا تستعاد بالخطط إنما بتنفيذ بعض الخطوات المطلوبة"، لافتا الى ان "أجتماع ​بعبدا​ مخصص للتشاور في الخطة، فهل نتشاور في البريد؟ ذهبنا وسألنا وفنّدنا الفجوات الكبيرة للخطة".

وأشار جعجع الى ان "الطروحات التي قدّمناها ملموسة جداً وبسيطة كإقفال المعابر غير الشرعية و​الجمارك​ وحتى الآن لا ردّ من الحكومة على طروحاتنا علماً ان جلسة واحدة للحكومة كفيلة مثلاً بإغلاق المعابر غير الشرعية"، مؤكدًا انه يجب الذهاب نحو التغيير الشامل في البلد وفي الوقت الحاضر نحن في صلب التحالف المعارض"، معتبرا ان "​حزب الله​ جزء أساسي من المشكلة الموجودة وليس جزء من الحلّ ويكفي أن يرفع يده عن حلفائه الفاسدين وعن المعابر غير الشرعية وأن يترك للدولة قرار السلم والحرب ليخدم الدولة".

واكد انه "يجب التمسك بأرضنا مهما كان وهذه الازمة لم تصب فئة او حزب أكثر من غيرها بل أصابت كل اللبنانيين على حدّ سواء، ولتجنّب هجرة ​الشباب​ يجب تسوية الأوضاع ولتسوية الأوضاع يجب تغيير الطبقة الحاكمة"، معتبرا ان "ما لم يستطع فعله فريق عون وحزب الله منذ 10 سنوات لن يستطيع فعله اليوم وهو أعطى ما يمكنه اعطاءه".

وأضاف :"قانون انتخابات شيء وانتخابات نيابية مبكرة شيء آخر، نحن مع انتخابات نيابية مبكرة لكن مع القانون الحالي الموجود، تغيير ​قانون الانتخابات​ اخذ أكثر من عشر سنوات وأي طرح بهذا الخصوص هو افشال للثورة ولمحاولة تغيير الطبقة السياسية".