وزير الصحة بحث مع ممثلة اليونيسف زيادة الدعم وتحصين الأطفال والتلامذة بعد تخفيف التعبئة

استقبل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في مكتبه في الوزارة ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يوكي موكيو على رأس وفد، وتناول البحث أهمية تكثيف التفاوض مع الجهات المانحة بهدف زيادة الدعم الذي تقدمه اليونيسف للأطفال اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية.
وشدد اللقاء على ضرورة الاستمرار في تحصين الأطفال في لبنان باللقاحات اللازمة، وبحث في التحضيرات لمواكبة المرحلة التي ستشهد تخفيفا تدرجيا في إجراءات التعبئة المفروضة في مواجهة وباء كورونا، بحيث يتم تجهيز التلامذة الذين سيعودون إلى المدارس لدى اتخاذ القرار في ذلك، بالكمامات وأدوات التعقيم اللازمة.
وأكدت موكيو بعد اللقاء "استمرار دعم اليونيسف لوزارة الصحة العامة في برامج متعددة بما فيها المتصلة بمواجهة COVID-19 وتلك المتعلقة بصحة الأم والطفل وتأمين اللقاحات اللازمة"، مشددة على "أهمية متابعة التنسيق مع الوزارة ومختلف المنظمات العاملة في إطار الأمم المتحدة بهدف تحقيق الأهداف الإنسانية والصحية المرجوة".
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