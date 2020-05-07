وزير الصحة بحث مع ممثلة اليونيسف زيادة الدعم وتحصين الأطفال والتلامذة بعد تخفيف التعبئة

استقبل ​وزير الصحة​ العامة الدكتور ​حمد حسن​ في مكتبه في الوزارة ممثلة منظمة ​الأمم المتحدة​ للطفولة (​يونيسف​) يوكي موكيو على رأس وفد، وتناول البحث أهمية تكثيف التفاوض مع الجهات المانحة بهدف زيادة الدعم الذي تقدمه ​اليونيسف​ للأطفال ال​لبنان​يين والمقيمين على الأراضي اللبنانية.



وشدد اللقاء على ضرورة الاستمرار في تحصين ​الأطفال​ في لبنان باللقاحات اللازمة، وبحث في التحضيرات لمواكبة المرحلة التي ستشهد تخفيفا تدرجيا في إجراءات التعبئة المفروضة في مواجهة وباء ​كورونا​، بحيث يتم تجهيز التلامذة الذين سيعودون إلى ​المدارس​ لدى اتخاذ القرار في ذلك، بالكمامات وأدوات التعقيم اللازمة.

وأكدت موكيو بعد اللقاء "استمرار دعم اليونيسف ل​وزارة الصحة العامة​ في برامج متعددة بما فيها المتصلة بمواجهة COVID-19 وتلك المتعلقة بصحة الأم والطفل وتأمين اللقاحات اللازمة"، مشددة على "أهمية متابعة التنسيق مع الوزارة ومختلف المنظمات العاملة في إطار الأمم المتحدة بهدف ​تحقيق​ الأهداف الإنسانية والصحية المرجوة".