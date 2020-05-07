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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يدمر شحنة أسلحة تركية في مصراتة والان مع التفاصيل
الخميس 7 مايو 2020
أكد الجيش الوطني الليبي، الخميس، تدمير شحنة أسلحة تركية في مدينة مصراتة، مطلقا بذلك عملية "طيور الأبابيل" ضد العدوان التركي والموالين له.
وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان، إن سلاح الجو الليبي شن غارات جوية على الكلية الجوية في مصراتة.
ونقل موقع "العين الإخبارية" عن مصدر عسكري أن سلاح الجو استهدف الكلية العسكرية في مصراتة، معقل المرتزقة السوريين، وغرفة العمليات التركية بأكثر من 18 ضربة جوية.
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