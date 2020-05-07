رئيس الوزراء المصري: إعلان مجموعة إجراءات للتعامل بها بعد رمضان وعقوبات للمخالفين

الخميس 7 مايو 2020

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء المصري ، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء المصري ، أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات التي تقدر عليها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وأن الدولة كانت حريصة على تأخير تفشى المرض وهو ما دفعها لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة .



وأوضح أن ارقام الإصابات بكورونا حتى الان في نطاق السيطرة ، مضيفا أن الحكومة ستقر قبل نهاية شهر رمضان كافة الإجراءات التي سيتم إتباعها مع فرض عقوبات لأى مخالفة لهذه الإجراءات

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وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة التى تمس حياة المواطنين، كما تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بأزمة فيروس "كورونا" المستجد على الصعيدين المحلى والعالمى.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى الجهود المبذولة من جانب كافة أجهزة الدولة المعنية، لعودة العالقين المصريين فى الخارج، مشيداً بالتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية فى هذا الصدد، مُوضحاً أن اليومين الماضيين فقط شهدا عودة ما يزيد على 1100 مواطنين مصريين من الكويت، وأن هناك ترتيبات كثيرة يتم تنفيذها سواء بتجهيز أماكن العزل الصحي، أوتجهيز الفرق الطبية التي تشرف على هذه المجموعات في أماكن متفرقة، وكذا الإعاشة الكاملة لهم والتنقلات وغيرها من التجهيزات.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لكافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية التي أسهمت بجهود مضنية في هذا الملف؛ من أجل عودة أبنائنا العالقين في الخارج، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً، وطبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية على سرعة عودة جميع العالقين قبل عيد الفطر المبارك إن شاء الله.