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إعلامي إماراتي يتحدث عن حب مصر وشعبها ودورها بين الدول العربية (فيديو)

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 7 مايو 2020

قال الإعلامي الإماراتي أحمد اليماحي، في بداية حلقته على شاشة قناة "الإمارات"، مقدمة تاريخية، تحدث خلالها بكلمات مؤثرة، عن حب مصر وشعبها، ودورها بين الدول العربية.

 

وقال اليماحي عن مصر: "محروسة هي كانت ومازالت وستبقى، الأحوال والصور القادمة ليست كما عهدناها، لكن دعوات الطيبين الصادقة، تقتل مشاهد الفراق بترياق الذكرى".

 

وواصل اليماحي كلماته عن مصر: "النيل بلا زوار يحن إلى قواربه وبسطاه، الفرح معدنهم وحرفتهم، النيل في عز السُبات يصبح بما كتبه الأبنودي على ضفافه، بما لحنه بليغ وغناه حليم، سأعيش حتى اللا نهاية".

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واستكمل اليماحي متحدثًا عن مواجهة مصر لأزمة : "قدر القاهرة أن تصمد، أن تقهر كل محنة"، متابعًا: "كيف لا وهي التي من أجلها قلنا في أزمنة الحرب والسلم في ظروف الشفاء والمرض ثمة قاعدة واحدة، إن كنت عربيا ولا تحب مصر، فابحث لنفسك عن قومية أو لغة أخرى".

 

واختتم مقدمته التاريخية: "العالم كل العالم، مازال في مواجهة أزمة فيروس كورونا".

 

إن كنت عربيا ولا تحب #مصر فابحث لنفسك عن قومية أو لغة أخرى#العالم_في_مواجهة_كوروناpic.twitter.com/5J1s8dR6TT— أحمد اليماحي (@ahmedyammahi)

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