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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. ضبط أموال مهربة في نقطة الرباط شمالي عدن والان مع التفاصيل
الخميس 7 مايو 2020
ضبطت قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج، أموالاً مهربة في نقطة الرباط.
وقالت عمليات قوات الحزام الأمني في محافظة لحج، إن الأموال وقدرها مائتان وستةً وعشرون مليون ريالا يمنيا جرى إخفاءها بإتقان في شاحنة نقل (دينّا) وسط صناديق مشروبات غازية.
وفتحت قوات الحزام الأمني تحقيقاً مع سائق الشاحنة المحتجز (ع.ع.م.د) وذلك لمعرفة وجهة الأموال المهرّبة قبل إحالته مع الأموال المضبوطة إلى الجهات المختصة.
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وأشادت قيادة قوات الحزام الأمني بقيادة وأفراد نقطة تفتيش منفذ الرباط ممثلة بالنقيب "عمار الحوشبي" مثمنة يقظتهم التامة
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