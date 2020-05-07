شكرا لقرائتكم خبر عن 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 6567 حالة. وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها، أنها سجّلت حالتي وفاة جديدة، ليصبح بذلك مجموع عدد حالات الوفاة المسجلة 44 حالة وفاة.

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