تنشر الخليج 365، صوراً لانتشار الفوج التكتيكي بشرطة الانبار في منطقة الطاش التي تربط الرمادي بالصحراء لحمايتها من تسلل عناصر تنظيم "داعش". وأدناه الصور:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. انتشار قوات امنية قرب صحراء الانبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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