قررت خلية الازمة في البصرة، الخميس، رفع حظر التجوال بشكل جزئي بدءاً من الاحد المقبل، وفتح منفذ الشلامجة بدءاً من منتصف ايار الحالي.
يتبع..
كانت هذه تفاصيل خبر خلية ازمة البصرة تصدر قرارات عدة منها رفع حظر التجوال جزئياً وفتح منفذ الشلامجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.