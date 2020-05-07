تسجيل 25 اصابة جديدة بفيروس كورونا في البصرة

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الموقف المحدد ليوم الخميس الموافق 7 ايار 2020 بلغ 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وخمسة حالات تم شفائها، فيما لا توجد أية حالة وفاة".

وأضافت الدائرة، أن "الحالات الموجبة التراكمية بلغت 546 حالة (18 حالة وفاة، 247 حالة شفاء، و277 حالة حرجة، منها أربع حالات حرجة)".