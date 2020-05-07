خبير قانوني: بهذه الطريقة ستدار الوزارات التي لم يمنح وزراؤها الثقة

أكد خبير قانوني، الخميس، أن الوزارات التي لم يمنح وزراؤها الثقة ستدار من قبل أقدم موظف أو أعلى موظف درجة بالوزارة.
وقال حرب في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "جميع وزراء حكومة عادل عبد المهدي انتهت أعمالهم بما فيها الوزارات السبع التي لم تنل ثقة البرلمان في الجلسة الاستثنائية التي عقدت مساء الأربعاء".
وأوضح أن "الوزراء السابقين ليس لديهم صلاحية اتخاذ أي قرارات منذ تأدية حكومة الكاظمي اليمين الدستورية"، مشيراً الى أن "الوزارات التي لم يمنح وزراؤها الثقة ستدار من قبل أقدم موظف أو أعلى موظف درجة بالوزارة".
وصوت مجلس النواب، فجر الخميس (7 ايار 2020)، على منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي، في جلسة شهدت حضور 258 نائباً.
وأوضح أن "الوزراء السابقين ليس لديهم صلاحية اتخاذ أي قرارات منذ تأدية حكومة الكاظمي اليمين الدستورية"، مشيراً الى أن "الوزارات التي لم يمنح وزراؤها الثقة ستدار من قبل أقدم موظف أو أعلى موظف درجة بالوزارة".
وصوت مجلس النواب، فجر الخميس (7 ايار 2020)، على منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي، في جلسة شهدت حضور 258 نائباً.
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