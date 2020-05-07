بغداد تحدد سعر امبير المولدات الاهلية وتتوعد المخالفين

وقال العطا في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "أجرى جولة تفتيشية مفاجئة ضمن قاطع الشعب لمتابعة عمل المولدات".

وأضاف محافظ بغداد ان "الوحدات الادارية التابعة للمحافظة من مديري النواحي والقائممقامية بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة الأمنية نفذت حملة بحجز عدد من اصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة المعلنة وساعات التشغيل"، لافتا الى ان "الحملة ما تزال مستمرة".



ودعت محافظة بغداد من لديهم شكوى على اصحاب المولدات الاتصال بالمختارين او رؤساء الوحدات الادارية او حتى الأجهزة الأمنية، كما يمكنهم إرسال شكواهم عبر صفحات المحافظ والمحافظة على موقع فيسبوك تتضمن (موقع المولدة وعنوانها الكامل واسم صاحبها) ليتسنى لها اتخاذ اللازم.

وأكد ان "سعر الأمبير (٦) آلاف دينار بواقع تشغيل من الساعة ١٢ ظهرًا وحتى الخامسة فجرًا في حين يبلغ سعر التشغيل الذهبي (٩) آلاف دينار".

