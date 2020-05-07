اعلنت دائرة صحة كركوك، الخميس، عن تماثل ثلاثة مصابين بفيروس كورونا الى الشفاء التام. وقالت صحة كركوك، في بيان مقتضب اطلعت عليه الخليج 365، إنها سجلت شفاء ثلاثة مصابين بفيروس كورونا، مؤكدة مغادرتهم مركز التدبير الوبائي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة كركوك تعلن شفاء ثلاثة مصابين بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.