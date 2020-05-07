نينوى ترفع حظر التجول ليومي الجمعة والسبت اسوة ببقية أيام الأسبوع

اعلن محافظ نينوى رئيس خلية الازمة نجم الجبوري، الخميس، رفع حظر التجوال ليومي الجمعة والسبت اسوة ببقية أيام الأسبوع.
وقال المكتب الاعلامي للمحافظة في بيان، إن الجبوري قرر رفع حظر التجوال ليومي الجمعة والسبت اسوة ببقية أيام الأسبوع ، وذلك بناء على المصلحة العامة ووفق الصلاحيات المخولة.
واوضح أن تمديد رفع الحظر سيكون الى الساعة العاشرة مساءً للتخفيف عن المواطنين وتسهيل حركتهم مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك.
وكانت نينوى قد فرضت حظرا للتجوال يستمر حتى السادسة مساء ، باستثناء السبت والجمعة حيث يكون فيهما الحظر شاملا لـ24 ساعة.
واوضح أن تمديد رفع الحظر سيكون الى الساعة العاشرة مساءً للتخفيف عن المواطنين وتسهيل حركتهم مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك.
وكانت نينوى قد فرضت حظرا للتجوال يستمر حتى السادسة مساء ، باستثناء السبت والجمعة حيث يكون فيهما الحظر شاملا لـ24 ساعة.
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