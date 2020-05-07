للمرة الثانية.. كورونا يؤجل انتخابات البرلمان السوري

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، مرسوما بتأجيل انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) التي كانت مقررة الشهر الجاري جراء فيروس كورونا.



وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المرسوم تضمن تأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث المحددة بتاريخ 20 مايو/أيار الجاري إلى 19 يوليو/تموز المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس كورونا.

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وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل هذه الانتخابات، ففي 14 مارس/آذار الماضي أصدر الرئيس السوري مرسوما يقضي بتأجيل الانتخابات التي كان مقررا عقدها 13 أبريل/نيسان بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتنتهي ولاية مجلس الشعب السوري بداية من يونيو/حزيران المقبل.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب السوري 250 عضواً توزع مناصفة بين قطاع العمال والفلاحين وباقي فئات الشعب، ويسيطر حزب البعث الحاكم على أكثر من نصف أعضاء المجلس.