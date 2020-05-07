نيران الجيش الليبي تلاحق مرتزقة أردوغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الوطني الليبي، الخميس، تدمير شحنة أسلحة تركية في مدينة مصراتة، مطلقا بذلك عملية "طيور الأبابيل" ضد العدوان التركي والموالين له.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان، إن سلاح الجو الليبي شن غارات جوية على الكلية الجوية في مصراتة.

وأشار مصدر عسكري لـ"الخليج 365" إلى أن سلاح الجو استهدف الكلية العسكرية في مصراتة، معقل المرتزقة السوريين، وغرفة العمليات التركية بأكثر من 18 ضربة جوية.