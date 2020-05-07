حريق بمقر قيادة جيش قطر.. وحمد بن جاسم يكشف المستور

نشر الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، فيديو لحريق بمبنى القيادة العامة للجيش بالدوحة، في تأكيد للأخبار والتسريبات المتداولة حول صراع داخل أجنحة الحكم بالبلاد.

يأتي نشر هذا الفيديو بعد يومين من تداول مغردين قطريين مقاطع فيديو تخللها سماع دوي إطلاق رصاص كثيف، وقالوا إنها التقطت بمنطقة الوكرة قرب العاصمة الدوحة، فيما تحدثت صحف تركية عن محاولة انقلاب في الإمارة التي يدعم نظامها تنظيمات إرهابية.

وأعقب تداول الأنباء عن انقلاب في قطر نشر تغريدة غامضة لحمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الأسبق، وأحد أقطاب نظام "الحمدين" المتحكم في تسيير شؤون قطر، اعتبر مراقبون أنها تؤكد التكهنات حول وجود صراع بين بن جاسم وتميم بن حمد أمير قطر.

ونشر الشيخ فهد آل ثاني فيديو لحريق ضخم في قطر، وعلق عليه قائلا: "تصاعد أدخنة من مبنى القيادة العامة للجيش في قطر".

وبين أن "وزارة الداخلية وتلفزيون قطر وقناة الجزيرة والشيراتون والمخابرات قريبة جدا من هذا المبنى".

وأردف في تغريدة أخرى، ملمحا لقرب الإطاحة بالنظام في قطر: "من حفر حفرةً لأخية وقع فيها. أنباء عن شرارة محتملة لما يسمى الربيع العربي في قطر".

وكان مغردون قطريون قد تداولوا مقاطع فيديو تخللها سماع دوي إطلاق رصاص كثيف، وقالوا إنها التقطت بمنطقة الوكرة قرب العاصمة الدوحة.

وجاء نفي الخبر على استحياء من سفير الدوحة لدى موسكو فهد العطية بحسب ما نقلت عنه وكالة تاس الروسية، لكن نشر تلك الأنباء على نطاق واسع في تركيا يثير تكهنات بشأن ما جرى.

وقال المغردون إن منطقة الوكرة شهدت تحليقا كثيفا للطائرات العسكرية مع سماع طلقات نار كثيف، مشيرين إلى محاولة انقلاب.

ودشن مغردون هاشتاق #انقلاب في قطر، وحظي بتفاعل واسع واتسمت أغلب مشاركاته بالهجوم على نظام الدوحة وسط تساؤلات عن أسباب كشف الصحف التركية لـ"الانقلاب".

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فيما توقع آخرون أن يكون ما حدث في الوكرة "بروفة (تجربة أداء) لمشهد سياسي قادم بقوة"، بحسب أحد المغردين.

وفي أعقاب تداول هذه الأنباء، نشر حمد بن جاسم بن جبر تغريدة، صعدت التكهنات بشأن وجود صراع داخلي في قطر.

وقال بن جاسم: "كما ذكرت سابقا فإنني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة. فلست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الأكاذيب للغير من أموال شعوبهم. وإذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة".

الكاتب عضوان الأحمري، رئيس تحرير إندبندنت عربية، اعتبر أن بن جاسم يقول لأمير قطر في هذه التغريدة: أنت لست مرجعي، مرجعي "أبوك" (حمد بن خليفة أمير قطر السابق)!

بدوره، اعتبر د. طارق آل شيخان، أستاذ الإعلام السياسي، رئيس مجلس العلاقات العربية الدولية (كارنتر) ورئيس الجمعية العربية للصحافة والإعلام (آرابرس)، إن ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"ما يسمى بانقلاب قطر هو بالحقيقة صراع بين قوى إقليمية عبر دعم جناح على حساب الآخر داخل الحكم القطري".

وأوضح أن "أي جناح يستقوي بقوة إقليمية ستتصدى له القوى الإقليمية الأخرى. وصراع القوى الإقليمية هذا يستلزم تصدي آل ثاني لهذه القوى وذلك بالعودة للحضن الخليجي والعربي حماية لاستقلالية قطر".

وتسببت سياسات نظام قطر الداعمة للإرهاب في مقاطعة الرباعي العربي (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) منذ يونيو/حزيران 2016، وسط استياء دولي من دور الدوحة في تأجيج الصراعات في الشرق الأوسط.

وتستضيف الدوحة قادة تنظيمات إرهابية وشخصيات على قوائم الإرهاب في عدد من الدول الغربية.

ومنذ المقاطعة العربية تحالف النظام القطري مع نظامي أنقرة وطهران علنا بعد سنوات من التعاون السري.

وعمدت الدوحة لتكميم الأفواه والتنكيل بالمعارضة في الداخل مع تنامي الغضب على السياسات التي ينتهجها القصر حيال دول الخليج، والسماح لقوات أجنبية بالانتشار في البلاد فضلا عن إهدار المليارات على دعم الجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا واليمن ودول أفريقية أخرى.