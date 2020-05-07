باكستان ترفع قيود "كورونا" للعلاج من فيروس الفقر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم الحكومة الباكستانية رفع إجراءات الإغلاق العام جراء فيروس كورونا المستجد، السبت المقبل، رغم أن وتيرة زيادة الحالات في البلاد لا تزال تتسارع.



وقال رئيس الوزراء عمران خان، اليوم الخميس، إن القرار اتخذ لأن الأعداد الكبيرة من الفقراء والعمال لم تعد قادرة على العيش في ظل الإغلاق العام بعد الآن.

وأضاف خان، في خطاب بثه التلفزيون: "قررنا إنهاء هذا الإغلاق الآن.. نعرف أننا نقوم بذلك في وقت يشهد فيه منحنى (الإصابات) تصاعدا. لكنه لا يتصاعد بالشكل الذي كنا نتوقعه".

وسجلت باكستان التي طبقت إجراءات الإغلاق لمدة 5 أسابيع، 24073 إصابة و564 وفاة.

واليوم الخميس وصلت إلى أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة حيث بلغت 1523 حالة.