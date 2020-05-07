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الجيش الليبي يدمر شحنة أسلحة تركية في مصراتة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

الجيش الليبي يدمر شحنة أسلحة تركية في مصراتة

متابعات_ الخليج 365

أكد الجيش الوطني الليبي، الخميس، تدمير شحنة أسلحة تركية في مدينة مصراتة، مطلقا بذلك عملية "طيور الأبابيل" ضد العدوان التركي والموالين له.

 

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وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان، إن سلاح الجو الليبي شن غارات جوية على الكلية الجوية في مصراتة.

 

ونقل موقع "العين الإخبارية" عن مصدر عسكري أن سلاح الجو استهدف الكلية العسكرية في مصراتة، معقل المرتزقة السوريين، وغرفة العمليات التركية بأكثر من 18 ضربة جوية.

 

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