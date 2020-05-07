روسيا تسجل 11 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت روسيا الخميس ارتفاعاً قياسياً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع أكثر من 11 ألف إصابة إضافية في وقت تفرض موسكو مزيدا من التدابير لاحتواء الفيروس وتسرّع عمليات الفحوروسيا إلى 177 ألفا و160.



وتعد روسيا الرابعة من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة في أوروبا، والخامسة على مستوى العالم، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.

واستمرت أعداد الإصابات في الارتفاع بأكثر من 10 آلاف يوميا منذ الأحد، على نقيض دول في غرب أوروبا بدأت في اتخاذ خطوات لتخفيف إجراءات الإغلاق.

وينسب المسؤولون هذا الارتفاع إلى زيادة فحوص الكشف عن مصابين ورصد حالات لا تبدو عليها عوارض ولا يتم إحصاؤها دائما في دول أخرى.

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وذكر مسؤولو الصحة الخميس أنهم أجروا أكثر من 4,8 ملايين اختبار.

ونسبة الوفيات في روسيا منخفضة مقارنة بدول أوروبية تضررت بشدة من الجائحة، وسجل مسؤولو الصحة 88 وفاة ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1625.

وتنوه موسكو بمجموعة من التدابير التي اتخذت في بداية تفشي الوباء وتنسب لها انخفاض معدل الوفيات. ومن تلك التدابير إغلاق الحدود والطلب من كبار السن والأشخاص المعرضين لخطر الأمراض، أن يعزلوا أنفسهم. لكن البعض يقولون إن تفاوت الأرقام سببه طريقة احتساب الوفيات.

بحسب الأرقام الرسمية الأربعاء لم يتخط معدل الوفيات 0,9 بالمئة، مقارنة بألمانيا التي أشيد باستجابتها ضد الفيروس، وحيث بلغت نسبة الوفيات 4,2 بالمئة.

وتم تسجيل حالات إصابة بالفيروس في جميع مناطق روسيا البالغ عددها 85. وسجلت موسكو مركز تفشي الوباء 92 ألفا و676 إصابة.