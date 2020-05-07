شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شفاء 162 حالة من فيروس كورونا في الكويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجّلت الكويت 162 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع عدد المتعافين إلى 2381 حالة.



وأفاد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم بأن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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