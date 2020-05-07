النشرة: الجيش استأنف توزيع المساعدات المالية على العائلات الفقيرة بحاصبيا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأنّ "​الجيش اللبناني​ استأنف توزيع مساعدات الـ400 ألف ليرة لبنانية الّتي أقرّها ​مجلس الوزراء​ على العائلات الفقيرة في منطقة حاصبيا، بحضور المختار عن كلّ بلدة". إضغط للمزيد

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