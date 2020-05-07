اعتصام أمام وزارة العدل للمطالبة باستقلالية القضاء

نفذت مجموعات شبابية تحت مسمى "ثوار من كل لبنان" وقفة إحتجاجية أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بالإفراج عن عدد من الموقوفين في طرابلس وبلدة المرج البقاعية وصيدا، إثر أحداث الأسبوع الماضي.
كما طالب المحتجون باستقلالية القضاء، رافعين لافتات عدة كتب على إحداها "مجلس القضاء الأعلى: الأمر لك".
وتوجه المعتصمون الى أمام المحكمة العسكرية، على أن ينتهي تحركهم اليوم بلقاء مجموعات أخرى كانت دعت إلى الاعتصام أمام مجلس النواب ظهرا.
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