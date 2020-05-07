اعتصام أمام وزارة العدل للمطالبة باستقلالية القضاء

نفذت مجموعات شبابية تحت مسمى "ثوار من كل ​لبنان​" وقفة إحتجاجية أمام ​قصر العدل​ في ​بيروت​ للمطالبة بالإفراج عن عدد من الموقوفين في ​طرابلس​ و​بلدة المرج​ البقاعية وصيدا، إثر أحداث الأسبوع الماضي.

كما طالب المحتجون باستقلالية ​القضاء​، رافعين لافتات عدة كتب على إحداها "مجلس القضاء الأعلى: الأمر لك".

وتوجه المعتصمون الى أمام ​المحكمة العسكرية​، على أن ينتهي تحركهم اليوم بلقاء مجموعات أخرى كانت دعت إلى الاعتصام أمام ​مجلس النواب​ ظهرا.