قاسم هاشم: لا يجوز استهداف موظفين كانوا ناجحين وقادرين

اشار عضو "​كتلة التنمية والتحرير​" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "منذ فترة تردد بعض الصحف، إشارات حول احد المديرين العامين، وبقائه في موقعه، رغم التقاعد في محاولة لتسجيل سبق، وهذا في غير مكانه، لان القانون يجيز ابقاء الموظف بعد احتساب ايام الاجازات والعطل، ويكون ذلك مدفوعا كذلك وفق القانون، والأهم انه لا يجوز استهداف موظفين كانوا ناجحين وقادرين وتركوا بصمات، لذلك يجب توخي الدقة في ​الأخبار​ ووضع الامور في نصابها، هو باب الحقيقة بدل التصويب والاستثمار".

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