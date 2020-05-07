اصابة بفيروس كورونا في جديدة القيطع عكار وعينات من افراد العائلة

تم تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بلدة جديدة القيطع - عكار اثر صدور نتائج فحص الـ pcr التي اجريت في مستشفى المظلوم - طرابلس. وقد تم نقل المصاب الى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا للمعالجة. وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في عكار حتى الان الى 27 اصابة.
وحضر 9 اشخاص من افراد عائلة المصاب والمخالطين له الى المستشفى وتم اخذ عينات منهم لاختبار الـ PCR، والزموا جميعا الحجر الوقائي في انتظار نتائج الفحوص.
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