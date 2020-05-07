اصابة بفيروس كورونا في جديدة القيطع عكار وعينات من افراد العائلة

تم تسجيل اصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد في بلدة جديدة القيطع - عكار اثر صدور نتائج فحص الـ pcr التي اجريت في ​مستشفى​ المظلوم - ​طرابلس​. وقد تم نقل المصاب الى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا للمعالجة. وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في عكار حتى الان الى 27 اصابة.

وحضر 9 اشخاص من افراد عائلة المصاب والمخالطين له الى المستشفى وتم اخذ عينات منهم لاختبار الـ PCR، والزموا جميعا الحجر الوقائي في انتظار نتائج الفحوص.