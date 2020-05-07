مفرزة استقصاء الشمال توقف شخصا لمخالفته قانون الصيد البري

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقـات العامة الى انه أوقفت دورية من ​مفرزة استقصاء الشمال​ في وحدة الدرك الإقليمي، في محلة عفصديق-الكورة، أحد الأشخاص -بالجرم المشهود- وهو يقوم باصطياد ​الطيور​ بواسطة الشّبك، ويدعى: ب. ش. (مواليد 1979، لبناني) وقد ضُبط بحوزته /70/ طائراً وأدوات تُستخدم في ​الصيد​، مفصلة كالتالي: 4 آلات لجذب الطيور_ شباك صيد_ بندقيّتي صيد_/3/ سكاكين، وقساطل حديدية.

وقد سلّم الموقوف مع المضبوطات إلى فصيلة أميون، حيث تم تنظيم ​محضر ضبط​ بحقه بجرم مخالفة قانون الصيد البري، وتُرِكَ لقاء سند إقامة بعد تعهّده باحترام قانون الصيد البري وعدم تكرار المخالفة، واطلقت الطيور المضبوطة في المحلة المذكورة، وذلك بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص.

ولفت البيان الى إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على استعداد دائم لتلقي كل الحالات الموثّقة لأي مخالفة لقانون الصيد البرّي، من خلال تصويرها (صورة فوتوغرافية، ​فيديو​...)، سواء من قبل المواطنين أو الجمعيات البيئيّة، وإرسالها إلى شعبة العلاقات العامة عبر حساباتنا twitter، Facebook، وعلى خدمة "بلّغ"، على موقعنا الرسمي www.isf.gov.lb، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.