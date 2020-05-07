مفرزة استقصاء الشمال توقف شخصا لمخالفته قانون الصيد البري

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامة الى انه أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، في محلة عفصديق-الكورة، أحد الأشخاص -بالجرم المشهود- وهو يقوم باصطياد الطيور بواسطة الشّبك، ويدعى: ب. ش. (مواليد 1979، لبناني) وقد ضُبط بحوزته /70/ طائراً وأدوات تُستخدم في الصيد، مفصلة كالتالي: 4 آلات لجذب الطيور_ شباك صيد_ بندقيّتي صيد_/3/ سكاكين، وقساطل حديدية.
وقد سلّم الموقوف مع المضبوطات إلى فصيلة أميون، حيث تم تنظيم محضر ضبط بحقه بجرم مخالفة قانون الصيد البري، وتُرِكَ لقاء سند إقامة بعد تعهّده باحترام قانون الصيد البري وعدم تكرار المخالفة، واطلقت الطيور المضبوطة في المحلة المذكورة، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص.
ولفت البيان الى إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على استعداد دائم لتلقي كل الحالات الموثّقة لأي مخالفة لقانون الصيد البرّي، من خلال تصويرها (صورة فوتوغرافية، فيديو...)، سواء من قبل المواطنين أو الجمعيات البيئيّة، وإرسالها إلى شعبة العلاقات العامة عبر حساباتنا twitter، Facebook، وعلى خدمة "بلّغ"، على موقعنا الرسمي www.isf.gov.lb، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
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