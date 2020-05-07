بري يبرق لرئيس الوزراء العراقي الجديد مهنئا بنيله وحكومته الثقة

أبرق رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لرئيس الوزراء ​العراق​ي السيد ​مصطفى الكاظمي​ مهنئا بنيله وحكومته ثقة ​مجلس النواب العراقي​. وجاء في نص البرقية: "اما وقد سما العراق على ما مضى، على يديك الكاظمية فدعني اشدّ عليهما والى الامام قدُما، فما افتّرت مؤامرة هنا الاّ واستولدت هناك... فوزك فوزنا بإسمي وبإسم ​المجلس النيابي​ اللبناني اتقدم اليكم بأحر التهاني والتبريكات". إضغط للمزيد

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