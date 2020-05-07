أبو زيد: في 7 أيار 2005 أشرق نجم الجنرال عون في لبنان بعد غربة قسرية

إستحضر النائب السابق ​أمل أبو زيد​ اليوم ذكرى عودة الرئيس العماد ​ميشال عون​ من منفاه القسري في ​فرنسا​ في 7 ايار 2005، فنشر صورة للجنرال عون يخاطب جمهور ​التيار الوطني الحر​ وعلّق قائلاً "​7 أيار​ 2005 هو اليوم الذي أشرق فيه نجم الجنرال ميشال عون العائد من غربة قسرية الى أرض الوطن التي كلّلها بالشرف والتضحية والوفاء وأثمر نضاله من داخل ​لبنان​ وخارجه وطناً سيداً حراً مستقلاً".

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