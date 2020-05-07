قاطيشا: داب الثلج وبان مرج الكهرباء والحبل عالجرار

اشار عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب وهبه قاطيشا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "وأخيرا داب ​الثلج​ وبان مرج الكهربا والحبل عالجرار. بناء ​الدولة​ يبدأ بإصلاح الكهربا ومحاسبة المسؤولين فيها عن ​سرقة أموال​ الناس".

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