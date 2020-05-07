الجيش: توقيف 247 شخصا من جنسيات مختلفة خلال نيسان لتورطهم بجرائم متعددة

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "نتيجة التدابير الأمنية الّتي اتّخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر نيسان المنصرم، تمّ توقيف 247 شخصًا من جنسيّات مختلفة، لتورّطهم في جرائم متعدّدة، منها الإتجار ب​المخدرات​ والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجوّل داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونيّة".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "المضبوطات قد شملت 31 سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، كميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، عددًا من الآليّات والدرّاجات النارية ومراكب ​الصيد​، بالإضافة إلى كميّة من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصالات"، موضحةً أنّه "تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللّازم".

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