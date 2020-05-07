الفرزلي: الكلام عن إفلاس المصارف غير دقيق وهمّ بري هو الحفاظ على ودائع اللبنانيين

أوضح نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، "أنّنا ندرك تمامًا وبدّقة متناهية دور المصارف اللبنانية منذ عام 1992 وحتّى اليوم. وفي الوقت عينه، ندرك أيضًا وبصورة دقيقة أنّ الدور المصرفي في لبنان هو أحد أعمدة الدور اللبناني المتقدّم في المنطقة وسمعة لبنان، ولا يوجد عدو حقيقي في المنطقة على المستوى المصرفي، إلّا المصارف الإسرائيلية".
ولفت بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، إلى "أنّني أتيت لكي أطالب بالمساءلة، فالقول إنّ هناك إفلاسًا للمصارف، هو كلام غير دقيق إطلاقًا، والموضوع سيخضع للنقاش في مجلس النواب"، مركّزًا على أنّ "بري شرح لي أنّ الأمور قُوّمت ووضعت بالطريق السليم للحفاظ على دور القطاع المصرفي والودائع"، مشدّدًا على أنّ "همّ بري بصورة مركزيّة هو الحفاظ على ودائع اللبنانيّين".
وأكّد الفرزلي أنّ "كرامة متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة ودوره القيادي والريادي في المسائل المتعلّقة بالطائفة الأرثوذكسية، أمر مركزي ورئيسي، ويجب دائمًا أن يكون همّ المسوؤل اللبناني كيفيّة الوقوف على رأي المطران عودة، وأن يهتدي بآرائه". وذكر أنّ "بري يتلقّف الموضوع بصورة إيجابيّة".
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