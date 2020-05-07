كنعان من مجلس النواب: جرى الحديث عن صندوق وطني لادارة الاموال المستعادة

اشار رئيس لجنة المال والموانة النائب ​ابراهيم كنعان​ بعد اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​اللجان النيابية المشتركة​ لمتابعة درس اقتراحي القانون المتعلقين باسترداد الاموال المنهوبة في سياق الجلسات التي تعقدها لاقرار "منطومة قوانين ​مكافحة الفساد​"، الى اننا "اجربنا قراءة اولية للقانون المتعلق بالاموال المتأتية عن الفساد وعرضت علينا صيغة مشتركة دمجت فيها الاقتراحات المقدمة"، واوضح بأن "المصطلح المتعارف عليه عالميا هو استعادة الاموال المتأتية عن الفساد وعرضنا سبل الاسترداد المحلي والخارجي".

ولفت كنعان الى انه جرى الحديث عن صندوق وطني لادارة الاموال المستعادة وهناك اقتراحات عدة مطروحة حوله ليتحول الى مؤسسة عامة، وتحدث عن ان مشروع شبكة الامان بقيمة 1200 مليار الذي اعدته ​الحكومة​ ولم يقر في ​الجلسة التشريعية​ الاخيرة احيل الى ​لجنة المال والموازنة​ وسنبحثه الاسبوع المقبل.

واعتبر بأن التعاون بين السلطتين التشريعية والتتفيدية مطلوب كي لا نقوم بالعمل مرتين بالاقتراحات ولا يكون هناك ازدواجية في ما يطرح.