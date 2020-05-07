دياب تلقى اتصال دعم من يازجي والبطريرك أكد أهمية احترام مواقع الطائفة في التعيينات

تلقى رئيس ​مجلس الوزراء​ الدكتور ​حسان دياب​ اليوم اتصالا من بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ​يوحنا العاشر يازجي​، هنأه فيه بحلول ​شهر رمضان​ المبارك. وأكد دعمه رئيس ​الحكومة​ في توجهاته الوطنية والإجراءات التي تتخذها الحكومة.

وأكد البطريرك تأييد التوجهات التي يعتمدها الرئيس دياب بالنسبة لمعايير الكفاءة والنزاهة في ​التعيينات​ الإدارية، منوها بـ "البعد الوطني الذي يلتزمه".

ولاحقا، أعلنت البطريركية في بيان، "ان البطريرك يازجي اتصل برئيس الحكومة اللبنانية الدكتور حسان دياب، وشدد على أهمية احترام مواقع الطائفة الأرثوذكسية في التعيينات وتعويض الظلم الذي لحق بها خلال التعيينات السابقة.

كما تشاور معه في شأن الجهود التي تقوم بها الحكومة لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية الخانقة، وفي ما يتعلق بالخطوات التي تتبعها الحكومة والمتعلقة باعتماد معايير الكفاءة في التعيينات الأدارية. وشدد البطريرك على أن الكنيسة تقف دائما على مسافة واحدة من كل أبنائها".