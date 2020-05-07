النشرة: القوى الأمنية لم تنجح بفتح أوتوستراد الزهراني حيث يعتصم سائقو وأصحاب شاحنات النقل العام

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بأنّ "​القوى الأمنية​ حاولت فتح الطريق المقفل على أوتوستراد ​الزهراني​، لكنّها لم تنجح، بسبب إصرار سائقي وأصحاب ​شاحنات​ النقل العام على إبقاء اعتصامهم مفتوحًا ما لم تُلبّى مطالبهم".

ولفت إلى أنّ "المعتصمين أعلنوا خطّةً لاستمرار اعتصامهم، حيث سيُصار إلى عملية تبديل وتناوب بين السائقين على قطع الأوتوستراد"، مبيّنًا أنّ "حتّى الآن، لم يتمّ أي اتصال بين السائقين وأي جهة رسميّة أو حكوميّة".