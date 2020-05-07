ماريو عون: فرعية لجنة الصحة أنجزت درس مشروع عن الدواء يعتمد على هيئة ناظمة

لفت النائب ​ماريو عون​، بعد ترؤسه جلسة للجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن ​لجنة الصحة النيابية​، إلى أنّ "اللجنة عقدت جلسة لدرس مشروع قانون يتعلّق بموضوع ​الدواء​، وفي الأساس مشروع القانون كما طُرح يختصّ بمكتب الدواء"، موضحًا أنّ "بعد جلسات عديدة جعلناه مشروع قانون حديثًا وعصريًّا، ويتجاوب مع كل الامور والمشاكل المطروحة، بالنسبة لسوق الدواء والأمور الأُخرى المتعلّقة بالمعدّات الطبيّة أيضًا".

وأشار في كلمة له بعد الجلسة، إلى أنّ "في هذا الموضوع، جعلنا القانون يعتمد على هيئة ناظمة، وهذا أمر مهم بالتطرّق إلى موضوع الدواء والتعامل معه وكلّ ​المستلزمات الطبية​ والمتمّمات الغذائيّة. نحن أنجزنا اليوم هذا المشروع، وسنحيله في هذين اليومين الى لجنة الصحة النيابية ومن خلالها إن شاء الله يصار إلى درسه في ​لجنة الإدارة والعدل​، ومن ثمّ يحال إلى الهيئة العامة بغية اقراره"، مبيّنًا أنّ "هكذا يصبح لدينا في ​لبنان​ مشروع حديث وقانون متطوّر يعتمد على هيئة ناظمة بالنسبة لموضوع الدواء والمتمّمات الغذائيّة والمعدّات الطبيّة".