أسود: مناقصة مازوت تحضر ولا دعاوى ولا ملاحقات ولا شوائب

اشارعضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد اسود​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "مناقصة مازوت تحضر الاثنين بادارة المنشآت النفطية و حضرة السيدة اورور فغالي المسؤولة مباشرة دون اعلان رسمي ودعوات للشركات المهمة وخصيصا للمدعو اوسكار يمين لمساعدته في تحسين ارباحه عن مناقصته السابقة الطفيفة وكأن شيئا لا يحصل و لا دعاوى ولا ملاحقات ولا شوائب. 8 و ​14 آذار​ كذبة".

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