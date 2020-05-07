النشرة: وقفة تضامنية أمام قصر العدل بصيدا مع موقوفَين على خلفية إلقاء عبوة على مصرف

ذكر مراسل "الخليج 365" في صيدا، أنّ "حراك صيدا" نظّم أمام قصر العدل في صيدا وبمشاركة ناشطين من "حراك النبطية"، وقفة تضامنيّة مع محمود مروة ووضاح غنوي، اللّذين تمّ توقيفهما على خلفيّة إلقاء عبوة على مصرف "فرنسبنك" - فرع صيدا منذ 10 أيام".
ولفت إلى أنّ "المشاركين قد رفعوا لافتات تطالب بقضاء عادل ومستقل، ومنها "يمكنكم أن تعتقلوا ثائرًا.. لكن لا يمكنكم أن تعتقلوا ثورة"، "لكم عامر الفاخوري ولنا الثوار الأحرار"... وهتفوا مطالبين بإطلاق سراح الموقوفَين واعتقال من تسبّب بانهيار البلد ومن قام بسرقته ونهبه".
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