النشرة: وقفة تضامنية أمام قصر العدل بصيدا مع موقوفَين على خلفية إلقاء عبوة على مصرف

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، أنّ "حراك صيدا" نظّم أمام ​قصر العدل​ في صيدا وبمشاركة ناشطين من "حراك ​النبطية​"، وقفة تضامنيّة مع محمود مروة ووضاح غنوي، اللّذين تمّ توقيفهما على خلفيّة إلقاء عبوة على مصرف "فرنسبنك" - فرع صيدا منذ 10 أيام".

ولفت إلى أنّ "المشاركين قد رفعوا لافتات تطالب بقضاء عادل ومستقل، ومنها "يمكنكم أن تعتقلوا ثائرًا.. لكن لا يمكنكم أن تعتقلوا ثورة"، "لكم ​عامر الفاخوري​ ولنا الثوار الأحرار"... وهتفوا مطالبين بإطلاق سراح الموقوفَين واعتقال من تسبّب بانهيار البلد ومن قام بسرقته ونهبه".