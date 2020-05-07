الصحة الإماراتية: تسجيل 8 وفيات جديدة و500 وإصابتين بكورونا و213 حالة شفاء

ذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ​الإمارات​، أنّ "تماشيًا مع خطّتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) والمخالطين لهم وعزلهم، اُجري أكثر من 33,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبّي".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "تكثيف إجراءات التقصّي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، ساهم في الكشف عن 500 وحالتي إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرّة وتخضع للرعاية الصحيّة اللّازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجّلة 16,240 حالة".

وأعلنت الوزارة "تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس وخاصّةً أنّهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 165 حالة"، لافتةً إلى "شفاء 213 حالة جديدة لمصابين بـ"كورونا"، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 3,572".