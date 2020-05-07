تسجيل 97 إصابة بفيروس "كورونا" في المغرب وشفاء 107 حالات جديدة

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​ "تسجيل 97 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في المغرب إلى 5505 حالة". وأوضحت في بيان، أنّ "عدد الحالات الّتي تماثلت للشفاء من المرض حتّى الآن ارتفع إلى 2124 حالة، بعد تماثل 107 حالات جديدة للشفاء، فيما استقرّ عدد حالات الوفاة في 183 حالة"، مبيّنةً أنّ "عدد الحالات المستبعَدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 49 ألفًا و604 حالات". وأهابت الوزارة بالمواطنات والمواطنين "الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحيّة، والانخراط في التدابير الإحترازيّة الّتي اتّخذتها السلطات المغربية، بكلّ وطنيّة ومسؤوليّة".

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