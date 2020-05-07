الأسد أصدر مرسوما بتأجيل انتخابات مجلس الشعب إلى 19 تموز بسبب كورونا

أصدر الرئيس السوري ​بشار الأسد​ مرسومًا جديدًا يقضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث المحدّدة بتاريخ عشرين أيار الحالي، إلى يوم الأحد في التاسع عشر من تموز المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازيّة الّتي تقوم بها الدولة للتصدّي لفيروس "كورونا".

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