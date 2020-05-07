كشفت وزارة الصحة ​الفيليبين​ية "تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في الفيليبين، و339 إصابة جديدة". وأوضحت أنّ "إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 685، والإصابات إلى 10343"، لافتةً إلى أنّ "112 مصابًا قد تماثلوا للشفاء، ليصل مجموع المتعافين من الفيروس إلى 1618".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 27 حالة وفاة جديدة و339 إصابة بفيروس "كورونا" في الفيليبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.