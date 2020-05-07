القاضي مازح كرر طلب منع سفر رئيس وأعضاء مجلس إدارة لبنان والمهجر

أصدر قاضي الأمور المستعجلة في صور ​محمد مازح​ قرارا جديدا بإعادة منع سفر رئيس ومدير عام ومجلس ادارة "​بنك لبنان والمهجر​". وكان مازح أصدر قرارا عاجل التنفيذ على أصله، على خلفية تمنع المصرف عن إعطاء أحد مودعيه مبلغا ماليا كلفة علاج والدته المريضة.

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